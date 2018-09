Falha interrompe registro de BOs por 6h em São Paulo Nenhuma delegacia paulista pôde registrar ocorrências por quase seis horas ontem. Uma falha impediu a comunicação entre todos os distritos policiais do Estado e os servidores da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp) em Taboão da Serra. Neste intervalo, saíram do ar, ainda, os sistemas conectados à intranet do governo, entres os quais o do Poupatempo.