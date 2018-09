Falha mecânica pode ter causado acidente em Curitiba

Autuado em flagrante por dois homicídios culposos, Alves foi detido ontem logo após prestar depoimento. "Ele foi identificado como causador logo em seguida e, dada a gravidade da situação, achamos por bem fazer a detenção e arbitramos a fiança", justificou o delegado. Alves foi liberado nesta madrugada, após o advogado contratado pelo Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Curitiba ter feito o pagamento da fiança.

De acordo com o delegado, que tinha ouvido seis pessoas, "tudo aponta para que tenha havido uma falha mecânica". O motorista teria assumido o carro no ponto em frente à Catedral de Curitiba. "Ele disse que, ao colocar o veículo em marcha, em vez de uma aceleração de maneira progressiva e normal, o acelerador ficou como que travado em velocidade máxima e, mesmo acionando os freios, não foi capaz de parar, dada a potência do veículo", afirmou o delegado.

O ônibus bateu na lateral de um táxi, furou um sinal vermelho e acertou um automóvel antes de subir na calçada, atingir um ponto de ônibus e ser parado na parede de uma loja de departamentos. Foi pedida perícia, particularmente nos conjuntos que comandam a aceleração, o freio e a direção. O delegado também vai requisitar o laudo de vistoria do veículo que teria sido feita no dia 22 de março. A Auto Viação Redentor, responsável pela linha, disse que só vai se pronunciar quando os laudos da perícia estiverem prontos.

Dois pedestres acabaram morrendo: o técnico do Teatro Guaira Edison Pereira da Silva, de 56 anos, e o aposentado Carlos Alberto Fernandes Brantes, de 63 anos, que atualmente fazia estudos no Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. Entre os acidentados, quatro ainda continuam internados.