Falha na CPTM faz linha 12 operar com maiores intervalos Uma falha na linha 12-Safira atrasa a circulação das composições da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na estação USP-Leste desde as 10h30 desta quarta-feira, 26. Uma equipe já realiza manutenção no trecho interditado e o trabalho deve ser concluído ainda no início da tarde.