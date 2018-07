Falha na lei prejudica reflorestamento em São Paulo Construída para compensar os danos ambientais da ampliação da Marginal do Tietê, a estrada-parque da zona leste deveria ser hoje a maior área verde pública de São Paulo, com 23 vezes mais árvores do que o Parque do Ibirapuera, na zona sul. Mas a Dersa Desenvolvimento Rodoviário S.A, empresa de economia mista fundada com o Estado de São Paulo, responsável pela via que custou R$ 79 milhões e exigiu o corte de 8.137 árvores, 60% delas nativas, só replantou o mesmo número de espécies retiradas.