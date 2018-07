Falha na Linha 3 do Metrô reduz circulação de trens Um trem que circulava na Linha 3 - Vermelha do Metrô de São Paulo no início da noite de hoje precisou ser esvaziado após apresentar falha. Segundo a assessoria de imprensa do Metrô, o problema aconteceu na Estação Sé. A composição seguiu com velocidade reduzida no sentido Itaquera até a estação Brás, onde foi esvaziada e recolhida por volta das 18h40. Por volta das 19 horas, a situação já havia sido normalizada.