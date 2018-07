Falha na Linha 4 do Metrô de SP reduz velocidade de trem A Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo ficou paralisada por cerca de cinco minutos na tarde desta segunda-feira, 15, devido a uma falha. O incidente foi por volta das 16h30. Às 17h, o ramal que liga as Estações Luz e Butantã operava com velocidade reduzida.