Falha na linha 7-Rubi da CPTM lota plataformas Uma falha no sistema de energia causa transtornos a passageiros da Linha 7-Rubi desde as 6h10 desta sexta-feira. Os trens circulam nos dois sentidos por apenas uma das vias entre as estações Pirituba e Francisco Morato, o que aumenta o intervalo entre eles e o tempo de parada nas plataformas. As estações Pirituba, Francisco Morato e Franco da Rocha estão lotadas.