Falha no ar-condicionado assusta passageiros da TAM Um problema no sistema de ar-condicionado assustou os passageiros de um avião da TAM na madrugada de hoje. De acordo com informações preliminares divulgadas pela empresa, a aeronave, que realizava o vôo 8097, que seguia de Paris para São Paulo, apresentou o problema horas antes de chegar à capital. Ainda segundo a TAM, assim que a falha foi detectada, o sistema auxiliar foi acionado e o avião prosseguiu até o Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, onde pousou normalmente, por volta das 6 horas, segundo informações da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero).