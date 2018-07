Falha no freio do Cessna pode ter causado acidente O avião que derrapou no domingo (11) na pista do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, deve ser retirado somente nesta terça-feira do local do acidente, segundo previsão da empresa de táxi aéreo Tropic Air. Em casos como esse, a responsabilidade pela remoção é da dona do jato.