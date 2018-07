Falha no freio teria causado colisão, diz sindicato Uma falha no sistema de freio automático da composição teria causado a colisão entre dois trens da Linha 3-Vermelha do Metrô, na manhã desta quarta-feira, segundo o Sindicato dos Metroviários. O sistema, ao invés de frear o trem, teria aumentado a velocidade.