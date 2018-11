Falha no metrô fecha três estações da Linha Azul Um problema em uma das composições do metrô fechou nesta manhã as estações Jabaquara, Conceição e São Judas, as três primeiras da Linha 1 (Azul) na zona sul de São Paulo. Um dos trens que havia saído da Estação Jabaquara e seguia até a Tucuruvi, no outro extremo da linha, na zona norte, parou próximo à Estação São Judas, por volta das 6h50.