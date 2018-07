Falha no metrô Paraíso reduz velocidade dos trens Uma falha no equipamento de via na estação Paraíso do Metrô, que dá acesso às linhas verde e azul, faz com que os trens da Linha 2-Verde circulem com velocidade reduzida desde as 18h20. Segundo a assessoria de imprensa do Metrô, não há previsão para que a operação normal seja retomada.