'Falha no roteamento' causou pane em SP, diz Telefônica

A Telefônica anunciou ter identificado a causa da pane que impediu o acesso à internet em 407 municípios do Estado de São Paulo entre a tarde de quarta-feira e o fim da noite de quinta-feira. Em nota emitida nesta sexta, a empresa afirma que o problema teve origem em parte dos equipamentos responsáveis pelo roteamento de sua rede de dados, que atende principalmente clientes corporativos e órgãos públicos. A empresa informou que continua trabalhando para obter informações mais precisas sobre a causa da falha. "Roteamento" é o nome dado ao sistema pelo qual ocorre a distribuição de dados pela internet. Nessa rede, os dados são divididos em pacotes e encaminhados para o destino em uma série de saltos, passando por estágios intermediários. Os roteadores são responsáveis por definir qual o próximo salto de cada pacote, com o objetivo de deixá-lo mais perto de seu destino final. Veja tambémPane na Telefônica afeta 407 cidades Empresas ficam à deriva e acumulam prejuízos Multa à Telefônica pode ser de R$ 3 mi ''Foi um dia perdido'', reclama advogadoQuem não conseguiu pagar contas arcará com as multas, diz Febraban Segundo levantamento da Telefônica, já funcionam normalmente as delegacias de polícia, postos de atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), agências do Poupatempo, o sistema da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e casas lotéricas. A operadora ressalta, no entanto, que ainda "pode haver ainda casos residuais de restabelecimento gradual dos serviços em algumas delegacias e casas lotéricas". "A Telefônica tem plena consciência de suas responsabilidades e, portanto, cumprirá integralmente, como sempre faz, as determinações jurídicas, regulatórias e contratuais decorrentes dos problemas acarretados a parte de seus clientes", informou. A operadora termina o comunicado pedindo desculpas à população e lamentando os transtornos causados.