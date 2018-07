Falha no Sisu expõe dados de estudantes

Uma falha no site do Ministério da Educação (MEC), que expôs os dados pessoais dos estudantes cadastrados, marcou o primeiro dia de inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) - que reúne as vagas de universidades federais que utilizam o Enem para seleção. Até as 19h, mais de 732 mil inscrições foram cadastradas. As universidades mais procuradas foram a Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com 109 mil inscrições, seguida da Federal do Ceará (UFC), com 105 mil.

A falha do sistema ocorreu no início da madrugada e expôs os dados dos alunos já inscritos. As informações podiam ser vistas pelo candidato que clicava no ícone "ajuda" do sistema, mas não alteradas. De acordo com o MEC, o problema durou cerca de 7 minutos.

O Sisu é usado para preencher 129.319 vagas em 3.752 cursos de 101 instituições públicas de educação superior. Podem se candidatar às vagas os estudantes que prestaram o Enem 2012. A inscrição deve ser feita no site do sistema: http://sisu.mec.gov.br/.

As inscrições vão até as 23h59 de sexta-feira, dia 11. O candidato pode fazer até duas opções de curso. No momento da inscrição, terá de especificar, pela ordem de preferência, o curso ao qual pretende concorrer e de que forma - por meio de cotas, de outras políticas afirmativas adotadas pelas instituições participantes do sistema ou pela ampla concorrência. Ao longo do período de inscrições o estudante pode alterar ou cancelar as opções feitas.

No fim de cada dia de inscrição o sistema gera a nota de corte de cada curso. Para isso é levada em conta a concorrência, já calculada a partir dos pesos de cada área da prova que as instituições escolhem e as políticas afirmativas. Esse processo é o primeiro em que a Lei de Cotas está valendo.

A primeira chamada está prevista para o dia 14. Os convocados devem fazer a matrícula nos dias 18, 21 e 22. A segunda chamada será divulgada dia 28. A matrícula dessa fase ocorre entre os dias 1.º e 5 de fevereiro.

Quem não foi convocado tem entre 28 de janeiro a 8 de fevereiro para se inscrever na lista de espera. Caso ainda haja vaga, o candidato inscrito na lista poderá ser convocado.