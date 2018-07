Falha paralisa emissão de passaportes no Galeão

Uma falha no link da operadora suspendeu, desde a manhã desta terça-feira, a emissão e a entrega do documento no posto. De acordo com a PF do Rio, a área técnica já foi acionada para solucionar o problema, mas ainda não há previsão de normalização.

O órgão orienta as pessoas que tinham agendamento para a manhã desta terça-feira que retornem ao Galeão no decorrer dos próximos dez dias para dar continuidade ao processo. "Os requerentes agendados para o período da tarde devem acompanhar as atualizações", conclui o comunicado.