Falha prejudica circulação de trens da CPTM em SP Um defeito no sistema de energia entre as estações Pinheiros e Cidade Universitária, na Linha 9-Esmeralda (Osasco-Grajaú) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), faz com que os trens circulem com maior intervalo no trecho a partir do final da tarde de hoje. O problema começou por volta das 17 horas.