Falha prejudica emissão de passaportes em SP Uma falha no sistema prejudicou a emissão de passaportes na manhã de hoje na sede da Superintendência da Polícia Federal de São Paulo, localizada na Lapa, zona oeste da cidade. O problema impediu a emissão do documento entre 7 e 8h30, aproximadamente. A assessoria de imprensa da Polícia Federal informou às 11h20 que não havia mais nenhum problema nos serviços prestados pelo órgão. Ainda não há informações sobre a origem da falha no sistema.