Falha prejudica treinamento para desastres no Recife

No momento do simulado - realizado simultaneamente em Maceió (AL) e Salvador (BA) - havia mais pessoas de instituições governamentais, como defesas civis municipal, estadual e nacional, bombeiros, guarda municipal, assistentes sociais, do que famílias para serem retiradas.

O secretário nacional de Defesa Civil, Humberto Viana, reconheceu falha no alerta via celular assim como a dificuldade de mobilizar a população, mas avaliou de forma positiva o primeiro simulado do País. "O bom, o importante é começar", afirmou ele, ao destacar que todas as falhas e acertos registrados serão discutidos e corrigidos e servirão de base para a formulação de um modelo nacional a ser adotado como referência no País. O objetivo, segundo ele, é evitar mortes em casos de desastres naturais, numa ação preventiva que envolve instituições governamentais e população. "É um processo que estamos construindo, este é o primeiro, o piloto", afirmou. A defesa civil municipal (Codecir) explicou que nem todas as 50 famílias cadastradas puderam ir até o local do abrigo, mas todas elas foram retiradas das suas casas em 20 minutos - tempo inferior ao previsto.

O Córrego do Sargento foi escolhido por ser área de morro vulnerável a deslizamentos de barreira no período chuvoso. No ano passado, cinco pessoas de uma mesma família morreram soterradas sob escombros no local. Taiana Andrade Souza, que perdeu a mãe e três irmãos na tragédia, participou do simulado até a etapa final, indo nos ônibus escalados para um abrigo no bairro da Imbiribeira, onde foram realizadas palestras. "É válido o que estão fazendo, se minha mãe tivesse sido alertada não teria morrido". Ao seu lado, Maria Prudentina, 69 anos, questionou: "simulado não resolve nada". Ela disse estar aperreada com infiltração de água na encosta da sua casa. "Já cansei de avisar a prefeitura, nem durmo quando chove, mas ninguém faz nada".