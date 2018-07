Falha provoca atraso na circulação de trens do Metrô-SP Uma falha na manhã de hoje em equipamento de via na Linha 3 - Vermelha, da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), que vai da Barra Funda, na zona oeste, até Itaquera, na zona leste, provoca atrasos na circulação dos trens na região entre as estações Guilhermina/Esperança e Patriarca.