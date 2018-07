Falha provoca fumaça na linha vermelha do Metrô de SP Uma falha no freio de um vagão da linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo causou fumaça e fez com que a composição precisasse ser esvaziada no início da manhã desta quinta-feira, 05. A ocorrência foi registrada às 4h47, na Estação da Sé, sentido Palmeiras-Barra Funda. O problema foi resolvido às 4h54 e os trens da linha circularam com velocidade reduzida por menos de dez minutos.