Falha reduz velocidade da Linha 1 do Metrô de SP Uma falha num equipamento de via prejudica a circulação de trens na Linha 1-Azul do Metrô de São Paulo, na manhã de hoje. O problema foi detectado às 6h40, perto da Estação São Judas. As composições que seguem no sentido Jabaquara operam com velocidade reduzida. Segundo o Metrô, os trens funcionam normalmente no sentido Tucuruvi.