Falha técnica causa lentidão na Linha-3 do Metrô de SP A Linha-3 Vermelha do Metrô de São Paulo funciona com velocidade reduzida e maior tempo de parada na manhã desta sexta-feira, 06, após um problema na estação Palmeiras-Barra Funda. Uma falha gerou fumaça em uma das salas técnicas e atrasou a abertura da linha.