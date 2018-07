Falha volta a prejudicar circulação do Metrô de SP Os trens da linha 3 (Vermelha), da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), circulam na manhã de hoje com velocidade reduzida no sentido Palmeiras/Barra Funda, entre as estações Corinthians/Itaquera e Bresser/Mooca. Segundo nota da assessoria do Metrô, o problema ocorre devido a "uma falha em equipamento de via localizado próximo à estação Bresser/Mooca". Até as 7 horas não havia previsão de normalização do serviço. No dia 14, uma falha em equipamento da via também havia prejudicado a circulação de trens do metrô da capital paulista.