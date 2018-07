Falhas e chuva provocam lentidão no Metrô e na CPTM Um problema de portas no Metrô de São Paulo causou lentidão na Linha 1-Azul na manhã desta quinta-feira, 15. Umas das portas do trem que seguia da Estação Luz no sentido Jabaquara emperrou e não fechou, o que impediu que a composição seguisse o trajeto, segundo o Metrô. Todos os passageiros tiveram de desembarcar e o trem seguiu para manutenção, mas o problema causou longas filas nas estações.