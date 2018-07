Falhas em trens prejudicam passageiros da CPTM

De acordo com a CPTM, às 7h10, uma composição apresentou problemas técnicos quando estava parada na estação Interlagos, na zona sul de São Paulo, no sentido Osasco. Por conta da falha, a circulação dos trens está sendo feita por uma via ao lado, aumentando o intervalo entre os trens.

O trem ainda estava estacionado na estação às 8h45 e segundo a CPTM, técnicos da empresa trabalhavam para retirar a composição. Não há previsão para a normalização da circulação.

Já na Linha 7-rubi (Luz-Jundiaí), o problema de tração de um dos trens aconteceu às 7h12, quando estava na Estação Barra Funda, zona oeste da cidade. Os passageiros foram transferidos para outra composição e o trem com defeito foi removido. Por conta do incidente, havia um tempo maior de intervalo entre os trens, assim como tempo de espera maior nas plataformas, mas a circulação estava sendo normalizada, segundo a CPTM.