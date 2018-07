Falhas no Metrô de SP prejudicam 165 mil passageiros

Um problema em um trem na Linha 3 às 6h46, na Estação Pedro II, fez com que a composição fosse esvaziada. A composição foi retirada de circulação. Segundo a empresa, por volta das 7h45, a situação começou a se normalizar. Mas, às 8h20, as plataformas continuavam cheias na estação da Sé.

Na Linha 1, os passageiros enfrentaram problemas por volta das 7h45, quando um trem que seguia para o Jabaquara, na zona sul, apresentou problema de tração entre as estações Vila Mariana e Santa Cruz. O trem foi esvaziado, mas devido ao problema as composições passaram a circular com redução de velocidade e maior tempo de parada nas estações. A circulação foi normalizada por volta das 8h10.

Os usuários dos trens da CPTM demoraram para embarcar devido a um defeito no sistema de energia na Linha 9-Esmeralda. Por causa do problema, os carros circularam por uma única via, entre as estações Granja Julieta e Santo Amaro, na zona sul, desde as 6 horas.

Os usuários da Linha Lilás do Metrô também foram prejudicados. De acordo com a CPTM, a circulação dos trens voltou ao normal por volta das 8h15. Os usuários foram avisados pelo sistema de som das estações e dos trens. O Plano de Apoio Entre Empresas Frente a Situações de Emergência (Paese) não foi ativado.