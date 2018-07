Falsa azeitona causa confusão Uma fruta que nada tem a ver com a verdadeira azeitona costuma provocar muita confusão, sobretudo entre sitiantes e chacareiros, nos meses de agosto e setembro. É a azeitona-do-ceilão (Elaeocarpus serratus L.), que nesses meses, está em plena safra. Fora a aparência, porém, nada tem a ver com a verdadeira azeitona. Por causa da semelhança, quem não conhece a "falsa azeitona" tenta prepará-la como conserva, sem sucesso. "O gosto é adstringente, ?amarra? na boca, como o de banana verde", diz a engenheira de alimentos Shirley Garcia Berbari, pesquisadora do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital-Apta). Ela explica que, embora a azeitona-do-ceilão tenha sido classificada como olerácea (planta que produz frutos ricos em óleo), tem a polpa seca. "Ela não tem valor nutricional comprovado. É uma árvore ornamental."