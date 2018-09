Falsa bomba paralisa o centro de Porto Alegre

O incidente ocorreu a pouco mais de 200 metros do Palácio Piratini, sede do governo do Rio Grande do Sul, e pode ter relações com os protestos quase diários que têm sido feitos em rodovias para expor os baixos salários dos policiais militares e reivindicar aumento. O Gate também foi chamado a verificar se um artefato deixado ao lado de uma estrada em Santa Vitória do Palmar, a 660 quilômetros da capital, era verdadeiro ou não.

Desde o início de agosto, manifestantes anônimos queimaram pneus em pelo menos 50 trechos de rodovias do Rio Grande do Sul, sempre durante a madrugada. Além das fogueiras, eles costumam deixar faixas pedindo aumento salarial para os policiais. A Associação dos Cabos e Soldados da Brigada Militar chegou a assumir a autoria de algumas das primeiras manifestações, mas passou a recomendar a suspensão dos protestos desde que abriu negociações com o governo do Estado, ainda no final do mês passado. A categoria quer a elevação do piso de R$ 1,1 mil para R$ 3,2 mil até o final da atual gestão.