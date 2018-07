Falsa bomba perto bloqueia rua no centro de SP A suspeita de que uma bomba havia sido deixada em frente de uma sinagoga na esquina da Alameda Barros com a Rua São Vicente de Paula, em Santa Cecília, no centro da capital paulista, fez com que um quarteirão do bairro fosse fechado por cerca de duas horas na tarde de terça-feira. A suposta bomba estaria dentro de uma mala preta. Agentes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), da Polícia Militar, foram chamados até o local e explodiram a mala - que, na verdade, estava vazia.