Falsa enfermeira teria roubado bebê de hospital no PR A Polícia Civil de Apucarana, no Paraná, está à procura de uma mulher que teria roubado na noite de ontem um bebê recém-nascido de um hospital da cidade. Segundo a polícia, uma mulher vestida de enfermeira entrou em um dos quartos da maternidade do Hospital da Providência, por volta das 20h30, dizendo que iria levar o recém-nascido para supostamente fazer o teste do pezinho. Em seguida, ela teria desaparecido com a criança.