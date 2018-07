Falsa escola de educação infantil escondia bingo em SP

Localizada na Rua Quimili, a "Escolinha Canguru" tentava se passar como tal utilizando uma decoração frontal com temas típicos de um estabelecimento de ensino voltado para crianças.

Uma placa indicando a existência de vagas também foi fixada na escola. O esquema foi descoberto após denúncia anônima. No interior, logo na primeira sala, policiais militares encontraram 15 máquinas de videobingo.

Quando os PMs chegaram, cinco pessoas jogavam e uma funcionária tomava conta da jogatina. O proprietário não estava no local. As máquinas foram apreendidas e os envolvidos encaminhados para o 47º Distrito Policial, do Capão Redondo.