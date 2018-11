Falsa psicóloga se apresenta à polícia no Rio A mulher que se passava por psicóloga para tratar crianças autistas em uma clínica no bairro do Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, acabou se entregando à polícia ontem à noite. Beatriz Coelho Cunha, de 32 anos, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e se apresentou na Delegacia do Consumidor (Decon), no bairro da Gávea, também na zona sul.