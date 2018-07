Falso alarme de incêndio faz a sede do BC ser esvaziada Um falso alarme de incêndio fez a sede do Banco Central em Brasília ser esvaziada nesta sexta-feira (28), às 11 horas. De acordo com a assessoria de imprensa da instituição, a sirene foi acionada acidentalmente. Até que essa informação fosse confirmada, porém, os guardas da entidade instruíram funcionários, visitantes e jornalistas a abandonarem o prédio, que fica na região central do Distrito Federal.