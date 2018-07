Falso assalto mobiliza viaturas da PM em São Paulo

Um alarme falso de assalto com reféns mobilizou viaturas da Polícia Militar para uma casa no Jardim Guedala, região do Morumbi, na zona sul de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 25. De acordo com a PM, por volta das 7h30, o Centro de Operações da Polícia Militar recebeu uma denúncia de que uma casa teria sido invadida por assaltantes e que os moradores eram mantidos reféns. Porém, quando os policiais chegaram ao local, perceberam que tudo não se passava de um mal entendido. A empregada da família entrou na casa sem avisar e a dona da residência percebendo barulho e sem obter resposta ao chamar pela empregada, acabou se trancando no banheiro e acionando a polícia.