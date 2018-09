Falso coronel que comandou blitz no Rio é denunciado

Segundo o MP, Sampaio Junior mentiu para usar arma de fogo e comandar uma operação da Polícia Militar (PM) em agosto do ano passado. O denunciado vai responder por porte ilegal de arma de uso restrito e por atribuir a si próprio ou a terceiros falsa identidade para obter vantagens.

De acordo com a denúncia, Sampaio apresentou-se no 17º Batalhão de PM, em 4 de agosto de 2010, vestindo uniforme militar, com a identificação "Coronel Sampaio" e o crachá da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Em seguida, obteve junto ao Batalhão e mediante cautela arma de fogo e munições (fuzil M16, calibre 556) de propriedade da PM, sem a devida autorização legal ou regulamentar.

O falso coronel também comandou policiais militares em uma blitz realizada na Avenida Magistério, em Moneró, Ilha do Governador. Após a referida operação, que resultou na morte de um suspeito de roubo, Sampaio apresentou-se à 37ª DP (Ilha do Governador) para a confecção do registro de ocorrência, portando documento obtido de forma fraudulenta.