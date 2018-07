Falso desembargador é preso acusado de vender cargo

Para conseguir o emprego, ele deveria levar uma cópia de seus documentos pessoais e pagar a quantia de R$ 6.600. O engenheiro aceitou a proposta e deu, como adiantamento, a quantia de R$ 2 mil. Porém, após pesquisar o nome do suspeito, o engenheiro desconfiou que tinha sido vítima de um golpe e acionou a polícia. Ainda segundo a secretaria, a vítima foi instruída pela polícia a marcar um novo encontro com o homem para o pagamento do resto da quantia combinada. No local marcado, a polícia prendeu o suspeito com os documentos da vítima e R$ 1 mil do engenheiro, que foi devolvido. Afrahamjan foi encaminhado para o 2º Distrito Policial.