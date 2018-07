Falso empresário é preso em Itapetininga-SP

De acordo com a polícia, o acusado escolhia as vítimas - geralmente mulheres divorciadas e ricas -, e se aproximava em eventos sociais. Bem vestido, ele usava carros de luxo alugados para impressionar as vítimas. Durante o relacionamento, fazia com que as namoradas assumissem empréstimos e dívidas em seu nome. Em alguns casos, furtava e falsificava cheques das mulheres. Também usava vários celulares e, depois aplicar o golpe, ele desaparecia. Chagas vinha sendo monitorado desde o ano passado pela polícia.