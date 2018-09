Falso médico é preso na região de Ribeirão

A Polícia Civil de Bebedouro (SP), na região de Ribeirão Preto, prendeu em flagrante em Terra Roxa, na noite de anteontem, o colombiano F.H.V.A., de 31 anos, que atuava como médico plantonista no pronto-socorro local. Ele foi autuado pelos crimes de exercício ilegal da medicina e falsidade ideológica. O falso médico tinha um carimbo com o seu nome e um número do Conselho Regional de Medicina paulista que está inativo desde 2006 e pertencia a um brasileiro.