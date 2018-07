Falso padre alemão é preso pela 2ª vez em Salvador

Foi a segunda vez que o falso religioso foi detido em Salvador, pelo mesmo motivo. Logo depois da primeira, em 2004, ele foi extraditado para a Alemanha. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), Schuler voltou à Bahia em 2007, quando chegou a tomar café da manhã com as irmãs do Colégio Sacramentinas, identificando-se como André Von Hohenzollern.

No início da semana, o cardeal de Salvador e arcebispo-primaz do Brasil, dom Geraldo Majella Agnelo, emitiu um comunicado alertando sobre o retorno do falso religioso. A polícia ainda não sabe dizer o objetivo do alemão com a falsidade ideológica. De acordo com agentes da 16ª Delegacia, onde está detido, Schuler negou o crime e repetiu, em depoimento, que é integrante da igreja e que precisa usar nomes falsos porque é perseguido pelo Vaticano.