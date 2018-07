Falso PM é preso em SP acusado de assalto a bancos Um falso policial militar foi preso hoje pela Polícia Civil de São Paulo, sob acusação de ser um dos principais envolvidos em assaltos a agências bancárias. De acordo com o Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic), o controlador de qualidade Marcos Pereira Angelo, de 29 anos, foi preso em flagrante quando tentava entrar num banco da Rua Estados Unidos, nos Jardins, zona sul da capital paulista, mostrando aos seguranças uma falsa carteira funcional da Polícia Militar (PM). Porém, assim que entrou na agência mostrando a carteira, atraiu a atenção de um dos vigilantes, que chamou a polícia. O suspeito ficou retido no banco e foi preso na área dos caixas eletrônicos. No momento da prisão, Angelo estava com duas pistolas calibre 380. Segundo o delegado Dimas Pinheiro, da Delegacia de Repressão a Roubo a Bancos, que investiga o caso, o falso PM estava foragido do Presídio de Valparaíso (SP), desde 25 de março, quando foi liberado para passar a Páscoa em casa. Ele foi autuado por porte de arma e uso de documento falso. Dois suspeitos de atuar com ele na quadrilha fugiram. O carro usado nas fugas do bando também foi apreendido.