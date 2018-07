Falso policial civil é preso após denúncia anônima

Roberto das Dores Silva, de 42 anos, foi abordado em frente a um supermercado na altura do nº 1.858 da Estrada Turística do Jaraguá, no Parque São Domingos, após uma denúncia anônima que chegou à Polícia Militar.

Procurado por porte ilegal de arma e com várias passagens pela polícia, Silva afirmou que trabalhava como segurança no supermercado. Ele não portava arma no momento em que foi preso, mas apresentou aos PMs um distintivo da Polícia Civil.

No carro do falso policial, segundo a PM, havia munições para pistola calibre ponto 40 e uma carteira com o brasão da Polícia Civil. Silva foi autuado em flagrante no 33º Distrito Policial, de Pirituba, por usurpação de função pública e porte ilegal de munição.