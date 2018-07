Falso policial é preso em delegacia de Cabo Frio (RJ) Um falso policial foi preso na quinta-feira trabalhando de forma irregular em uma delegacia de Cabo Frio, a 155 km do Rio de Janeiro. Leonardo Cézar Alvarez, de 31 anos, foi pego em flagrante por porte ilegal de arma durante seu "expediente" no 126º DP, com uma carteira falsa de auxiliar administrativo do distrito, um par de algemas e uma pistola calibre 380 com 30 munições, pertencente ao seu pai.