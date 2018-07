Falsos médicos são presos após atender policial

Yerko Bazan Antezana, de 29 anos, e Julio César Solares, de 28 anos, vão responder por falsidade ideológica e pratica ilegal de medicina. "Como são réus primários, devem pegar, no máximo, dois anos de prisão, além de serem expulsos do País", informou o delegado responsável pela investigação, Anderson Pires Giampaoli.

A investigação vinha sendo feita havia um mês por policiais da 2ª Delegacia de Saúde Pública (DPPC) e hoje uma investigadora foi atendida por um dos médicos, quando foi feito o flagrante. "Geralmente, essa prática ilegal é realizada em hospitais da periferia e por estrangeiros. Eles cursam medicina em países como Bolívia, Peru e Colômbia e vêm para cá trabalhar, sem ter a permissão necessária", disse o delegado.

Os proprietários do hospital não estavam no local na hora do flagrante, mas terão de prestar esclarecimentos à Polícia. Procurado, o hospital não atendeu as ligações da reportagem.