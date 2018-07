Falsos técnicos da Telefônica roubam idoso em SP Usando capacetes e vestindo uniformes da Telefônica, cinco bandidos, pelos menos um deles armado, invadiram na noite de ontem a residência de um aposentado em Santo André, no Grande ABC paulista. Ao abrir o portão para os supostos técnicos da empresa de telefonia, o idoso foi dominado e teve a casa invadida. Outros dois bandidos, sem uniformes e que estavam escondidos, também entraram na casa. No intuito de continuarem ludibriando a vítima, alegaram que eram policiais civis que investigavam uma denúncia sobre pedofilia. Num determinado momento do assalto, um dos bandidos, irritado com o idoso, feriu a vítima com uma coronhada. Depois de separarem eletroeletrônicos - como celulares, notebook, um computador, um fax, uma impressora, além de 2 mil reais em dinheiro -, colocaram todos os objetos no carro em que chegaram e fugiram. Machucado, o idoso foi socorrido pelo filho, que é médico, e passa bem. O caso foi registrado no 04º Distrito Policial de Santo André. A polícia ainda não tem pistas sobre a quadrilha.