Falta água até para o racionamento em Itu-SP A ausência de chuvas já causa falta de água até para o racionamento, em Itu, região de Sorocaba (SP). Com a queda no nível do reservatório do Itaim para apenas 6% da capacidade, a concessionária Águas de Itu decidiu nesta segunda-feira alternar o fornecimento de água para os 37 bairros abastecidos por esse sistema, que já estão sob racionamento desde o dia 5 de fevereiro. Os moradores, que vinham recebendo água apenas das 18 horas às 4 da manhã, agora recebem nesse mesmo horário, mas dia sim, dia não.