Falta cuidado É fácil caminhar pelo único andar do Suzano. Há placas que indicam os corredores que levam ao cinema, aos banheiros, à lojas como Renner, Americanas e Casas Bahia e ao supermercado D'Avó. Por outro lado, os pontos de serviços (laboratório, dois estúdios de tatuagem, casa de câmbio e floricultura) não ficam reunidos na mesma alameda. É comum ver pessoas confusas em frente aos banheiros, pois alguns estavam sem placas de identificação de sexo. Dentro deles, flagramos cabines com acessórios quebrados, sensores de sabonetes que não funcionam e papel no chão. A praça de alimentação também estava suja, além de ser apertada e quente, e as cadeiras não estão em bom estado.