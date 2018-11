Falta de acordo poderá parar trens da CPTM amanhã Os trabalhadores da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) não entraram em acordo com a empresa durante audiência realizada hoje, no Tribunal Regional do Trabalho (TRT). A greve dos sindicatos está prevista para começar amanhã, o que será definido em assembleia na noite de hoje.