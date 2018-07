Falta de ajuda a desabrigado gera multa para Niterói-RJ

Como o prazo para que a decisão fosse cumprida terminou no último dia 5, a multa diária fixada em R$ 10 mil começou a contar no dia 6. Hoje, a dívida dos réus já ultrapassa R$ 200 mil. Com a recente decisão, o valor da multa passou, em caso de contínuo descumprimento, para R$ 15 mil.

A determinação da multa diária foi estabelecida na última terça-feira pela 2ª Vara Cível de Niterói, a pedido do MP fluminense. O pedido foi ajuizado depois de ser verificado que a situação de desamparo das vítimas tinha se agravado.

Em outra medida, a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Cidadania de Niterói ajuizou também ação civil pública por improbidade administrativa em face do prefeito do município, Jorge Roberto Silveira, e do presidente da Emusa, José Roberto Mocarzel, por terem descumprido a ordem judicial.