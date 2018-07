Falta de alvará adia Ribeirão Rodeo Music Os organizadores do Ribeirão Rodeo Music tiveram de adiar o início do evento - de terça-feira para esta quinta-feira, 2 - por falta de alvará do Corpo de Bombeiros. Nesta quinta, após a vistoria, a festa foi liberada e aberta com show de Zezé di Camargo e Luciano. Mas essa não foi a única polêmica. O rodeio, marcado para sexta-feira, 3, foi suspenso após o TJ-SP ter proibido o uso de sedém (artefato de couro amarrado no pênis ou no saco escrotal do animal que é puxado quando o bicho sai para a arena) e outros instrumentos de montaria.