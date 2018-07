Falta de antenas não gera risco para implantação do 4G, diz Telefônica As dificuldades para instalação de antenas permanece no centro das discussões entre operadoras de telecomunicações e o governo, mas não deverá afetar a implantação de redes de quarta geração de telefonia móvel (4G), segundo o diretor-geral da Telefônica Vivo, Paulo Cesar Teixeira, nesta quarta-feira.